TV+ fait le plein de contenus : dystopie futuriste, retour dans les années 70, meurtre, "Lettre à..."

Mrs. American Pie

Presumed Innocent

meurtre horrible qui bouleverse le bureau des procureurs de Chicago lorsque l'un des siens est soupçonné du crime

Ça bouge du côté d’ Apple TV+ avec deC’est tout d’abord-déjà vue avec Bill Murray dans On The Rocks - qui reviendraAu cours des dix épisodes, Rashida Jones y interprétera le rôle de Suzie, une Américaine vivant au Japon (à Kyoto), dont laC’est alors qu’entre en scène Sunny, un exemplaire d'une nouvelle classe de robots domestiques fabriqués par l'entreprise de son mari… Et pour l’héroïne l’occasion de découvrir la terrible vérité.Dans le même temps,avec. Cette série sera produite par l’Oscarisée Laura Dern et Jayme Lemons (Jaywalker Pictures). Créée par Abe Sylvia et réalisée par Tate Taylor, elle se déroulera en 10 épisodes dans lesquels Maxine Simmons (Kristen Wiig) essayerait d’intégrer la très sélect Palm Beach high society, au début des années 70.Cupertino s'est également offert , une nouvelle série à suspense en huit épisodes de. Basée sur le roman éponyme de Scott Turow, elle racontera l'histoire d'un Apple TV+ a dévoiléElle permettra de retrouverque sont Sandra Oh, Viola Davis, Ava DuVernay, Jane Fonda, Laird Hamilton, Billy Porter, André Leon Talley, Malala Yousafzai et Kareem Abdul-Jabbar mesurant l’impact qu’ils ont pu avoir à travers des lettres d’anonymes. Cette deuxième saison seraEnfin, Apple publie une nouvelle vidéo pour faire la(on y retrouvera Hailee Steinfeld), qui s’est terminée le 24 décembre dernier avec le 10e épisode de la saison 3.