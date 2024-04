Déballage du drone DJI Mini 4K : 4K 30FPS à 100Mbps à moins de 300€ et sans permis !

mini

• La 4K 30FPS (contre 2.7K/30fps)

• Un débit à 100Mbps (contre 40Mbps)

A côté de notre valeureux Mavic Air 2

DJI Mini 4K : le drone "sans permis" !

- survoler les personnes (hors foules)

- voler au dessus des espaces privés urbains

- la formation non obligatoire

- enregistrement du drone non obligatoire

DJI Mini 4K vs Mini 2 SE

• <249 g

• 16 m/s Max

• Altitude de 4000 m max

• Transmission vidéo à 10Km

• Formats Helix/Dronie/Rocket/Circle/Boomerang

• Une excellente stabilisation 3 axes

• Une excellente résistance aux vents (niveau 5)

Le kit Fly More Combo

• 3 batteries

• Une station de charge triple

• Une sacoche

• Une télécommande

• Des hélices de rechange

• Tous les câbles (USB C, Lightning)

L'avis de Mac4Ever

, mais aux fonctions plus limitées. Les modèles estampillés Mini Pro rajoutent du tracking et de la détection d'obstacles, ce qui est souvent indispensable en usage professionnel.Le constructeur chinois lance aujourd'huiqui apporte deux principales nouveautés :Vous pouvez notamment :En revanche, il estest équipé d’un capteur optique (caméra), ce qui est le cas ici. La procédure ne prend qu'une petite minutes, là où il vous faudrapour les drones de poids plus conséquents.Sur le plan technique, en revanche,. On retrouve ainsi de la 4K 30FPS (contre 2.7K/30fps sur le 2 SE) ou encore un débit à 100Mbps (contre 40Mbps). C'est une très belle évolution à ce prix, et DJI concurrence ainsi les clones chinois que l'on voit pulluler depuis quelques années, et qui proposent souvent de la 4K.En revanche,, à savoir 1/2.3-inch CMOS, 12MP (contre 1/1.3-inch CMOS, 48MP). Il sera donc un peu moins bon en basse lumière, et ne pourra pas proposer de vrai zoom dans le capteur sans perte.Autre point commun avec le Mini 2 SE,, contre 38 voire 51 sur le Mini 3 ! Cela reste toutefois largement suffisant pour des vols standards, surtout avec un pack de 3 batteries pré-chargées.Pour le reste, les spécifications sont assez voisines entre Mini 4K, Mini 2 SE et Mini 3 :Pour le prix, vous avez droit à :A l'origine, l'idée était surtout de, qui souhaitaient pouvoir filmer ponctuellement sans pour autant investir du temps dans une formation, tout en offrant un niveau de qualité acceptable.Désormais,, tout en profitant d'une image 4K, et d'un bon débit en vidéo.Même si le prix du Mini 2 SE a bien baissé,