Apple en lice pour les Oscars avec 6 nominations ! (CODA, The Tragedy of Macbeth)

Il lui aura fallu attendre deux ans pour fouler le fameux tapis rouge ! En effet,, qui se tiendra le 27 mars à Los Angeles. Deux films seront à l'honneur, et ce, dans des catégories très prisées : CODA et The Tragedy of Macbeth . Le premier se battra dans les catégories :, Meilleur acteur dans un second rôle (Troy Kotsur), Meilleur scénario adapté (Siân Heder). Le second concourra au titre de, Meilleure Photographie (Bruno Delbonnel), Meilleur Décors (Stefan Dechant).