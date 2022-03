AppleTV+ : WeCrashed, Les derniers jours de Ptolemy Grey, Servant, Severance

An Inside Look

histoire épique de l'âme, de la détermination et du pouvoir d'une femme pour forger une vie nouvelle et meilleure pour les générations à venir

Le vendredi est lesur le service de streaming d’Apple. On pourra ainsi découvrir laLa série suit l'essor et la chute de, l'une des startups les plus valorisée de son époque. À un moment donné, elle était en effet estimée à près de 50 milliards de dollars, avant de sombrer suite à une très mauvaise gestion financière. WeCrashed marque également ledepuis la série des années 90 dans "My So-Called Life" (avec Claire Danes !). On pourra découvrir les trois premiers épisodes avant un nouvel opus chaque vendredi.Par ailleurs, leest également dévoilé. Discrètement, on pourra également voir le treizième épisode de la saison 2 de Central Park (Jamais sans Celeste). Severance en est, pour sa part, déjà au 6e épisode avec un jeu de Cache-Cache.avec le huitième et dernier épisode de la saison 1, fort justement intitulé Bas les masques. La fin de saison approche également pour la saison 3 de Servant avec ce 9e opus, dénommé Dévouement.Apple a par ailleurs proposé. C’est tout d’abord,afin de découvrir dequi permettra de découvrir une. Basée sur le roman éponyme de Min Jin Lee, l’adaptation a été écrite et produite par Soo Hugh, qui a déjà travaillé sur The Terror, The Whispers, Under the Dome et The Killing. Le programme sera disponible le 25 mars prochain.Enfin, on pourra voir lesBasé sur le livre d'images pour enfants de Kate Beaton "La princesse et le poney", Pinecone & Pony est une aventure menée par deux guerriers indépendants et intrépides. Le programme sera diffusé le 8 avril prochain.