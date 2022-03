Friday Night Baseball arrivera le 18 avril dans certains pays (mais pas encore en Europe)

Cette annonce très américaine commencera par la diffusion de matchs de Baseball, et ce, dès le, vient de confirmer Cupertino . Pour le moment, le programme -inclus dans l'abonnement d' Apple TV+ - ne concerne qu'une zone géographique ciblée :. D'autres contrées devraient en bénéficier un peu plus tard. A noter que les utilisateurs américains et canadiens pourront accéder à d'autres émissions gravitant autour des rencontres mais également à du replay. Cette programmation a au moins le mérite de poser les: diffusion en direct / rediffusion des matches, émissions, interviews. Pour ce premier match, les amateurs pourront admirer lesLe match se déroulant au Nationals Park à Washington D.C. à 01:00 du matin heure française dans la nuit du 18 au 19 avril.