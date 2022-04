Grâce à CODA, Apple signe une stratégie gagnante et entrevoit 10 millions d'abonnés supplémentaires

la victoire d’Apple, qui compte environ 25 millions d'abonnés payants, est un signe de crédibilité qui enverra une énorme onde de choc à ses concurrents, comme Netflix et Amazon

catalyseur majeur pour la croissance des abonnés

Apparemment, le film aurait bénéficié d'une augmentation de son audience de plus de 300% par rapport à la semaine précédente et deviendrait ainsi le programme le plus regardé du service et uneDe plus, alors que sa sortie en salles et en streaming date d’août 2021, les récompenses obtenues depuis ont permis unedans plus de 600 salles aux États-Unis -rattrapant ainsi les conditions sanitaires.D’après Dan Ives , de Wedbush,. Il rajoute que la stratégie de Cupertino a finalement été, sur le terrain de laet non des revenus. La firme a en effet donné la priorité à la qualité de son contenu plutôt qu'à la quantité.Ainsi, ce succès devrait être un, estimant que la victoire pourrait à elle seule ajouter. Enfin si Apple dépense environ 7 milliards de dollars par an en contenus,