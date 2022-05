Contrairement à Netflix, Disney affiche une croissance exponentielle de ses abonnés (137,7 millions)

une ligue à part

Le service de streaming de Mickey totalise désormais(au lieu des 135 millions prévus), gagnant 7,9 millions de nouveaux abonnés. Si on cumule avec ESPN+, Hulu et les autres plateformes de streaming lui appartenant, il compte maintenant plus de, et devraitD’après son CEO Bob Chapek, les résultats prouvent que Disney joue dans. Ce que confirme très rapidement la Bourse,en post clôture. Histoire d’enfoncer le clou, les analystes présents ont été invités à voir que Disney+ a étéalors que Netflix a eu du mal avec sa plate-forme. En effet, cette dernière a révélé avoir perdu près de 200 000 utilisateurs au dernier trimestre. Il s'attend d'ailleurs à en perdre jusqu'à 2 millions dans les mois à venir, ce qui l'amène à reconsidérer son modèle économique avant la fin de l'année.