Roland Garros : comment regarder le match Nadal-Djokovic diffusé gratuitement par Amazon !

accessible gratuitement et sans restriction, en France, sur l'application Amazon Prime Video ou sur le Web

l'application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel

Précisons que le choix de cet horaire n'a pas été de tout repos. Ainsi, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a finalement tranché la question après quelques concertations, annonçant une diffusion après 20h45 sur la plateforme du géant en ligne.Toutefois, pas question de brimer les téléspectateurs ! La Fédération Française de Tennis a précisé officiellement que la partie sera. Elle a également profité de l'occasion pour préciser quePrécisons que l'Américain aurait dépensépar saison pour avoir les droits de Roland Garros, notamment en soirée. Cette somme a forcément influé sur la balance au détriment de, qui n'aurait versé que 10 millions pour diffuser les matchs.Pour regarder le quart de finale, c'est très simple. Soit vous disposez d'un compte et rien ne sera facturé en plus. Soit il vous suffit de(attention ce n'est pas le mois d'essai gratuit Amazon Prime), sur l'application ou le site web et de vous connecter à l'heure dite !