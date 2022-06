TV+ s’offre Peter Capald (Doctor Who), For All Mankind en tête d’affiche !

Criminal Record

Un appel téléphonique anonyme entraîne deux brillants détectives dans une confrontation sur une vieille affaire de meurtre. D'un coté, une jeune femme aux prémices de sa carrière, de l'autre un homme aux importantes connexions et déterminé à protéger son héritage

Le Dilemme Lincoln

examen du XXIe siècle d'un homme compliqué et des personnes et des événements qui ont façonné sa position évolutive sur l'esclavage

Le film devrait se dérouler à Londres de nos jours.En guise de pitch, Cupertino précise laconiquement :. La 3e saison de For All Mankind a débuté depuis peu et, comme la précédente, celle-ci reprend dix ans après, la NASA ayant pour objectif de coloniser Mars. Pour rappel, cette dernière a été l'une des premières séries au lancement d'Apple TV+ en novembre 2019, et continue de bénéficier d'un. En outre, la firme californienne lui a accordé un traitement tout particulier avec des démos en ARVR, des bonus et des podcasts dédiés. A priori, elle aurait signé pour une quatrième saison mais cela n'a pas encore été confirmé.. À cette occasion, Apple a dévoilé une vidéo intitulée. Utilisant pour cela sa sériediffusée depuis le 18 février dernier sur Apple TV+. Basée sur le livre de David S. Reynold, la série est décrite en partie comme uneet est centrée sur les conséquences de l'assassinat du président américain et du combat pour préserver et protéger ses idéaux, notamment pour mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. La série décrite comme unsera narrée paret mettra en vedette les voix dedans le rôle d'Abraham Lincoln etdans celui de Frederick Douglass.