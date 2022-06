TV+ dévoile le très angoissant "Surface"

Surface

Ce thriller psychologique en huit épisodes sortira le. Comme à son habitude, la firme proposera les trois premiers épisodes à cette date, puis un nouvel épisode chaque semaine, le vendredi.La série mettra en vedette. Cette dernière interprétera le rôle de Sophie, une jeune femme qui perdu la mémoire après un important. Il semble cependant que cette blessure soit le résultat d'une tentative de suicide. Alors que Sophie se lance dans unepour reconstituer les morceaux de sa vie avec l'aide de son mari et de ses amis, elle commence à se demander si la vérité ne serait pas ailleurs.Surface a été créée par Veronica West () et sera produit par. D'ailleurs cette dernière va également proposer la série limitée, basée sur le roman à succès et exécutif du New York Times et signera le retour à l'écran de Jennifer Garner !