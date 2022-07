TV+ : 52 nominations aux Emmy Awards (Ted Lasso, Severance, Foundation, SEE...)

Comme chaque été,dévoilent la liste des nominés de l'année !Pour rappel, lessont l’équivalent des, mais pour les programmes TV (ou streaming).Pour cette édition,L'année dernière, il avait déjà raflé tous les les prix pour lesquels il avait été nominé. Severance entre en compétition dans la catégorie meilleure série dramatique,comme meilleur acteur principal dans une série dramatique,comme meilleurs acteurs secondaires dans une série dramatique.D'autres séries pommées se sont également distinguées, comme Schmigadoon! They Call Me Magic et Carpool Karaoke: The Series face à des shows de qualité comme Better Call Saul, Euphoria, Squid Game, Succession, Stranger Things ou encore Yellowjackets.