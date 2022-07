Apple s’offre une série sur Enzo Ferrari par le créateur de Peaky Blinders !

ravi de raconter une histoire aussi évocatrice sur cet homme légendaire et sa marque emblématique. La vie tout à fait extraordinaire d'Enzo Ferrari a été définie par son parcours personnel et professionnel dramatique, et Ferrari est la célébration d'un être humain incroyablement complexe et fascinant

Cinq ans. Cinq conducteurs. Cinq décès. Un procès. Au nom de la passion, dans la poursuite de la vitesse pure. Au centre de tout cela, un homme titanesque, complexe et aux multiples facettes, qui a consacré son génie à la mission de construire la voiture de course la plus rapide de l'histoire. Enzo Ferrari .

La firme vient de commander une série inspirée de la biographie Ferrari Rex de Luca Dal Monte. Elle se concentrera sur la période entre 1956 et 1961, pendant laquelle Enzo Ferrari a reconstruit la célèbreà partir de zéro, en pleine tragédie familiale.Cerise sur le gâteau, la série passera entre les mains de(créateur de Peaky Blinders) et sera réalisée par. Ce premier se ditPar ailleurs, Apple continue de faire la promotion de ses séries encours avec la publication d’unRappelons que la mini-série est l’œuvre de John Ridley (et) et Carlton Cuse (, et). Basée sur le roman éponyme de Sheri Fink , elle racontera. On découvrira l'envers du décor, avec le quotidien tragique des soignants et les conditions de travail.