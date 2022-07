TV+ se prépare pour la suite de For All Mankind et Bad Sisters

Cet été, Apple TV+ se veut particulièrement, mettant aujourd’hui en avant Un pas à la fois For All Mankind et Bad Sisters.La comédie familiale, Un pas à la fois , est disponible depuis le vendredi 22 juillet. Basée sur le livre “Just Don't Fall” de l'athlète paralympique, auteur, conférencier motivateur et comédien Josh Sundquist, la sérieDans cette nouvelle vidéo, on découvre que, en nous promenant dans les couloirs avec les acteurs de la série.Pour For All Mankind , Cupertino propose de, sur le plateau de production de la série. Rappelons que la saison 3 emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie, passant au début des années 90 avec uneEnfin, pour Bad Sisters, il s’agit de se plonger dans cet univers familial. Se déroulant en Irlande, on pourra, lors de la première, le 19 août prochain. Ces dernières sont liées par la mort prématurée de leurs parents et la promesse de toujours se protéger les unes les autres. La série met en vedette Sharon Horgan, aux côtés d'Anne-Marie Duff ("Suffragette", "The Salisbury Poisonings"), Eva Birthistle ("Brooklyn", "The Last Kingdom"), Sarah Greene ("Frank of Ireland", "Dublin Murders" ) et Eve Hewson ("Behind her Eyes", "The Luminaries") dans le rôle des sœurs Garvey.Chanson : "Raise Hell" de Brandi Carlile