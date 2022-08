L'Apple Store propose une carte cadeau de 50 euros pour l'achat d'une Apple TV 4K (jusqu'au 15 août)

N'oubliez pas de lire les petites lignes :

** Les clientes et clients reçoivent une Apple Gift Card à l’achat d’une Apple TV dans un point de vente participant jusqu’au 15 août inclus . Une seule (1) Apple Gift Card par Apple TV avec une limite maximale d’achat de deux (2) par personne. Offre soumise à des conditions de disponibilité. Dans la limite des stocks disponibles. Une réduction correspondant à la valeur de l’Apple Gift Card sera appliquée au prix de l’Apple TV éligible, mais tous les articles figurant dans le panier seront facturés, y compris l’Apple Gift Card. Offre non cumulable avec d’autres promotions Apple ou offres de financement s’adressant aux clientes et clients finaux dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec le Programme d’achat pour les membres des équipes Apple (EPP) ou les tarifs de fidélisation des entreprises. La disponibilité des offres promotionnelles en magasin peut être limitée par la fermeture de certains Apple Store en raison du COVID-19. Des restrictions supplémentaires s’appliquent. Consultez les Conditions générales de l’offre ici.

Merci à nos lecteurs de nous l'avoir signalé !

