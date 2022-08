TV+ : John Lasseter (Cars, Toy Story) assure la promo de "Luck" (sortie demain)

conduite inappropriée envers ses collègues féminines

J'ai l'impression qu'une partie de moi est rentrée à la maison

J'aime vraiment ce que fait Apple TV+. Il s'agit de qualité, pas de quantité, et leur marketing est tout simplement spectaculaire.

Dès que j'ai entendu le concept, j'étais en fait un peu jaloux. C'est un sujet avec lequel toute personne dans le monde peut avoir un lien, et c'est très rare pour un concept de base d'un film.

. En effet, Luck est le premier contenu issu de l'accord exclusif entre Apple et Skydance Animation.Si le design et le scénario évoquent Monster & Cie (et aussi Alice au Pays des Merveilles ), cela n'est guère étonnant. En effet, Skydance Animation est dirigé par, un vétéran de longue date de Pixar, qui a également œuvré sur les sagas Toy Story et Cars . Pour la petite histoire, ce dernier a été licencié de Pixar en 2018, à la suite d'accusations pourEt justement,. Rappelons qu'il n'était pas parti tout seul de Pixar à Skydance, emmenant avec lui plus d'une cinquantaine de personnes, y compris l'écrivain Kiel Murray et la réalisatrice Peggy Holmes. Mais pour autant le chemin de la rédemption ne fut pas aisé avant de se rapprocher à nouveau de Cupertino., précise-t-il aujourd'hui en rappelant que Steve Jobs l'a aidé à construire Pixar.Et il montre un très grand enthousiasme pour ce nouveau film, assez psychédélique.Précisons que l'histoire de Luck est centrée surMais elle connait un revers de fortune quand elle découvre le, une usine secrète qui gère tous les moments chanceux et malchanceux dans le monde. Elle y rencontre des créatures mythiques étonnantes : un chat noir qui parle ou encore un! Mais son arrivée ne sera pas sans perturber l'ordre des choses...Enfin, le réalisateur précise avoir accompli un-qui ne se voit peut être pas au premier abord : la notion de chance dans les différentes cultures, ou encore le système des placements en famille d'accueil.