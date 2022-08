Apple se tourne vers le sport universitaire [+ promo Apple TV]

Apple TV en promo sur le Refurb d'Apple

Apple TV HD 32 Go (Avril 2021) dès 139€

Apple TV 4K 32 Go (Avril 2021) dès 169€

Apple TV 4K 64 Go (Avril 2021) dès 189€

Après le boost pendant les différents confinements, les utilisateurs semblent se désabonner : retour au présentiel, coût / hausse des abonnements, durcissement de la concurrence !, un segment très prisé outre Atlantique qui regroupe en effet 14 universités situées dans le Midwest des États-Unis. Celle-ci s’occupe de 18 disciplines sportives, dont 14 pratiquées par des équipes féminines et 14 par des équipes masculines :, etc.Pour rappel,avec la(MLB) et le F(deux matchs tous les vendredis), la(2023-2033). En outre, ses négociations avec la NFL () seraient en bonne voie.Actuellement, les droits sont détenus par ESPN et Fox, mais l’accord prend fin en 2023. Suite à un désaccord avec la première, d’autres se sont engouffrés pour ferrer le poisson. SI CBS et NBC sont régulièrement cités,La BTC serait apparemment plus à l'aise avec le potentiel de diffusion du streaming depuis le printemps dernier.