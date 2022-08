Netflix : l'abonnement avec pubs ne permettrait pas de télécharger des contenus

Téléchargements disponibles sur tous les forfaits à l'exception de Netflix avec des publicités

En effet, depuis plusieurs mois (et cette fameuse annonce de la perte d'abonnés), Netflix envisage de sortir une série de mesures pour freiner la perte de revenus, notamment une formule moins chère financée par la pub.. Cette restriction se cacherait en effet dans le code de l'application iOS, et ce, à travers ces quelques mots qui n'offrent guère d'interprétation possible :Cette différence permettra également de justifier le prix (et la pub ?) par rapport à la formule. Autre précision pour ceux qui se posaient la question :. Enfin,à la formule normale ! Cet abonnement ne devrait pas être lancé avant le début de 2023, à un prix non communiqué pour le moment.