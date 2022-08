YouTube sur Apple TV gère le passage automatique en HDR

haute plage dynamique

Par ici notre essai longue durée de la Megane E-Tech 2022 !

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

Il semble que depuis la version 2.07.01,, du moins sur tvOS 16 (Merci Théo). Evidemment, il est difficile de tester avec toutes les télévisions du marché, car la gestion du HDR (comme du framerate) est parfois très variable. N'hésitez donc pas à nous le dire en commentaire, tout en précisant votre version de l'app, votre téléviseur et si vous êtes sur tvOS 15 ou 16.Rappelons que-en gros, une sorte de lumière à l'écran donnera l'impression d'être bien plus lumineuse que sur les TV et écrans classiques. Seul bémol, pour en profiter, il faut que toute la chaîne soit en HDR -actuellement, très peu de chaînes de TV diffusent en HDR par exemple, alors que Netflix ou encore YouTube proposent désormais ce format lorsqu'il est disponible.Vous pouvez. Ces formats sont assez compliqués à monter, transcoder et exporter vers YouTube, mais si vous avez du matériel adapté (iPhone récent, TV HDR...), cette grande plage dynamique est assez sympathique à regarder :