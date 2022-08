TV + : des contenus à gogo pour enfants, Luck, Accapulco, Lady in the Lake (avec Natalie Portman)

Lady in the Lake

La plateforme revient sur son film d'animation Luck avec de nombreuses stars : Jane Fonda, Simon Pegg et Eva Noblezada. Ces dernières vont même se livrer à un exercice de style : étudier ledu Pays de la Chance., à commencer par(16 septembre), une série animée basée sur des personnages des applications Sago Mini. A cela s'ajoutent desinédits (9 septembre),(4 novembre) un programme d'apprentissage émotionnel,(30 septembre), la saison 2 d'(30 septembre), idem pour(7 octobre). Et enfin la saison 3 duarrivera le 21 octobre.. Il sera possible de découvrir les deux premiers épisodes, suivis d’un tous les vendredis, pour un total de 10. On retrouvera ainsi Máximo Gallardo, (joué par Enrique Arrizon), dont le rêve se réalise : être garçon de plage dans la station balnéaire d'Acapulco. Mais tout n’est pas aussi simple qu'il le pensait.. La police a en effet confirmé qu'un groupe local avait contacté les producteurs les menaçant de revenir le soir même, s’ils ne payaient pas une somme de 50 000 dollars. Plutôt que céder au chantage, ces derniers ont décidé de stopper le tournage afin de trouver un autre site moins risqué... Rappelons que la série est tirée de l’adaptation du roman éponyme de Laura Lippman . L’histoire se déroule dans les années 60 à Baltimore et narre la vie de Cleo Sherwood, qui a disparu depuis huit mois. Cette affaire non résolue pousse Maddie Schwartz () à reprendre sa vie de journaliste d'investigation...