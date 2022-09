Netflix lancerait sa formule financée par la pub le 1er novembre (y compris en France)

début de 2023

Apparemment, cette dernière arriverait , grillant ainsi la priorité au lancement d'une formule similaire chez Disney+, prévue au 8 décembre 2022.Elleainsi son calendrier provisoire (mais évasif). En juillet, la plateforme avait déclaré avec investisseurs cibler une mise en route au. A compter du 1er novembre, plusieurs pays seraient concernés, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, laet l'Allemagne. Aux dernières rumeurs, cette formule devrait coûter. Précisons qu’aux USA, le forfait le moins cher actuellement est de 9,99 $ par mois (ce qui correspond aux 8,99€ pour le forfait Essentiel en France).: catalogue plus restreint et non téléchargeable / visionnable hors ligne, impossibilité de zapper la pub, résolution des contenus (480p comme l’essentiel ?). Au niveau des temps de pubs, il serait question d’un volume de 4 minutes de publicité par heure, étant précisé que les contenus pour enfants ne devraient pas être concernés.Pour rappel,A cela, s'ajoute un nombre croissant de comptes partagés entre plusieurs foyers (et le manque à gagner qui va avec), sans parler du poids de la concurrence ! Au cours des derniers mois, Netflix a également évoqué un système de sanctions concernant les personnes donnant sans restriction leurs codes d'accès à d'autres.