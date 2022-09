TV+ enrichit son catalogue dédié aux enfants ! [+ sorties]

La Vie Selon Ella

Monde Maxi de Mini Sago

Cette série suivra une jeune demoiselle de retour à l'école après avoir vaincu une longue maladie. Avec sa meilleure amie, elle se dit prête à s'attaquer à ses démons intérieurs, notamment ses faux amis et les réseaux sociaux.avec ce deuxième épisode de l'ultime saison. Mais pour ce week-end, on pourra également découvrir la suite de nombreuses séries en cours, comme(S1E4) ou encorel (S2E6). Mais c’est du côté deetque les fans seront occupés, les deux séries proposant en effet le dernier épisode de chaque saison.car Apple a confirmé . Rappelons que la troisième saison -qui se termine donc aujourd’hui- met en vedette Nikki, jouée par Esther Smith, nominée aux BAFTA Award, et Jason, joué par Rafe Spall, nominé aux SAG Award, qui se réveillent en tant que nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à connaître.car il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissants dans la ville de Sagoville. Produite par Spin Master Entertainment -nominée aux Daytime Emmy Awards- et animée par Brown Bag Films, la série axée sur la gratitude et la gentillesse sera diffusée le vendredi 16 septembre prochain. Rappelons que le programme est basé sur les personnages créés par par Sago Mini pour l'application Monde Sago Mini : jeu d'enfant