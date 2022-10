Apple pourrait vendre des pubs sur Apple TV+ dès l'année prochaine

Bientôt de la pub sur Apple TV + ?

[Teresi] aurait exprimé son intérêt pour l'expansion de ses activités publicitaires [...] mais il a également clairement indiqué qu'Apple ne fera rien à moins que d'un, il n'y ait une opportunité importante, et de deux, ils ne feraient jamais rien pour compromettre la relation qu'ils ont avec leurs consommateurs

Une activité lucrative de près de 20 milliards à la clé d'ici 2026

Il y a peu on apprenait que Cupertino était en discussions préliminaires avec des agences en vue de vendre des espaces publicitaires vidéo.Selon, Todd Teresi -chez Apple- aurait mené. Citant une source anonyme, le rapport affirme que les encarts pourraient être disponibles au début de 2023.Dernièrement, on apprenait qu'Apple entendait, pour les passer de 4 milliards de dollars par an àen les étendant à davantage d'applications et de services.. En effet, pour le moment, le service fonctionne sur abonnement (et sans aucune annonce) etAlors cela ne voudrait pas forcément dire que les réclames envahiraient le petit écran Pommés (même s'il serait lucratif de glisser quelques spots à la mi-temps de Ted Lasso).Même si, son attitude contre le tracking des apps et les annonces personnalisées ne signifie absolument pas que la firme soit contre la publicité. Il s'agit plus d'une démarche de transparence et de consentement.Récemment, les analystes de Bank of America se sont livrés à une étude de marché, estimant que la firme pourrait gagner des milliards grâce à la publicité.Au cours de l'exercice financier de septembre 2022, la firme devrait générer environ 5,3 milliards de dollars de revenus provenant des annonces de recherche dans l'App Store, un total qui pourrait atteindre 9,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024.Evidemment, Apple pourrait tirer profit de son immense base d’utilisateurs -environdans le monde- et enregistrer presque 20 milliards de dollars d'ici 2026.