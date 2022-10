Apple TV : la saison 3 de Mythic Quest arrive le 11 novembre

En attendant, et pour faire patienter les nombreux fans de la série, Apple a dévoilé la bande-annonce de cette nouvelle saison. Comptant au total 10 épisodes, elle proposera tout d'abord les deux premiers avant d’en diffuser un tous les vendredis, et ce, jusqu'au 6 janvier 2023. Rappelons que la série suit un studio de développement de jeux vidéo, chargé de construire des mondes, d'inventer des héros et de créer des légendes.On pourra bien évidemment retrouver les acteurs des saisons précédentes tels que Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis et Naomi Ekperigin et des stars invitées telles que Joe Manganiello, Lindsey Kraft et Casey Sander.