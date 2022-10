iOS 16 : AirPlay ne fonctionne plus sur les Apple TV 2010/2012

Il semblerait que l(lancées en 2010 et 2012, et commercialisées jusqu'en 2016)(y compris avec la dernière mouture, iOS 16.0.3), alors que cela fonctionnait parfaitement avec iOS 15. Relayé par iCreate , ce problème apparait (ainsi qu'un message d'erreur) dès que l'utilisateur tente de diffuser du contenu protégé par DRM depuis des applications comme Apple TV+, Netflix ou encore Disney+. La diffusion de l'écran du smartphone fonctionne encore sur ces périphériques en AirPlay, ce qui pourrait laisser penser à un bug d'iOS 16. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.