Apple fait le plein de contenus : Shantaram, Louis Armstrong, The Mosquito Coast !

Place aux sorties du vendredi !

Shantaram — First Look | Apple TV+

SEE

Bad Sisters

La musique de Louis Armstrong va éclairer AppleTV+

honore l'héritage d'Armstrong en tant que père fondateur du jazz

Louis Armstrong's Black & Blues — Official Trailer | Apple TV+

The Mosquito Coast — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

Un conte de Noël à la Dickens… mais en plus drôle

contre réconfortant à la Dickens… mais en plus drôle

Spirited — Official Teaser | Apple TV+

Cette nouvelle série en douze épisodes, basée sur le roman éponyme de Gregory David Roberts, permettra de retrouverou encore). Dès aujourd’hui, il est possible de voir les trois premiers épisodes. L'histoire suit les aventures d'un fugitif nommé Lin Ford qui cherche à se perdre dans les Bombay des années 1980.. Fin de saison également pour les frangines de. Ces dernières recevront d’ailleurs le coup de grâce, alors que la tension est à son paroxysme, lors de ce dixième et dernier épisode.Il permettra de retrouver Louis Armstrong dans Louis Armstrong's Black & Blues . Le film sera présenté en avant-première dans certains cinémas et dans le monde entier sur Apple TV+Apple précise que ce documentaire proposera un regardsur le musicien qui a changé le monde, présenté à travers des séquences d'archives, d’enregistrements à domicile et de conversations personnelles jamais entendus auparavant. Réalisé par Sacha Jenkins, ce documentaireCette dernière sera diffusée à partir du. Elle permettra de retrouver Justin Theroux.On pourra ainsi repartir à l’aventure dans ce dangereux voyage d'Allie's Fox, qui se poursuit tout au long des 10 épisodes proposés. Aux côtés de Justin Theroux, on pourra admirer Melissa George, Logan Polish et Gabriel Batema. Après avoir pu sortir duen vie, la famille Fox s'aventurent profondément dans la jungle guatémaltèque pour rencontrer une vieille amie et sa communauté de réfugiés.Avec ce film, Apple propose d’imaginer, dans ce qui est qualifié deMais, fort heureusement, ce n'est pas le chant de Noël de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents (plus ou moins). Le tout permettra de retrouver Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer. Une sortie en salles est prévue le 11 novembre avant une diffusion sur Apple TV + le 18 novembre.