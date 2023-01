Apple Music et Apple TV se préparent à débarquer sur le Microsoft Store

Des versions pas totalement fonctionnelles

toutes les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu

Tiens des traces des nouveautés ARVR d'Apple !

realityOS

xrOS

realityOS

Reality One

Reality Pro

Reality Processor

C’est à présent chose faite, ou presque...En effet,. Mais il ne s’agit pour l’heure que de versionset il ne semble pas encore possible de les installer. Malgré tout, on dispose de davantage d'informations dans les descriptions fournie par Apple.Cette dernière annonce notamment que. De plus, après avoir installé Apple Music Preview et Apple TV Preview , iTunes ne s'ouvrira plus et les livres audio ou podcasts sur son appareil ne seront pas accessibles tant qu'une version compatible d'iTunes ne soit publiée. Pour utiliser iTunes à nouveau, il faudra donc désinstaller cette version de l'application.En complément,. Là aussi, il s’agit d'une version preview et toutes les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu. À noter que ces trois nouvelles applications Apple nécessitent Windows 11 version 22621.0 ou supérieure.Mais c'est dans le code même de cette nouvelle app que se cache une petite nouveauté.. Ils ont déjà été présentés comme des dénominations potentielles pour le système d'exploitation du futur appareil, attendu cette année.Pour rappel, le nomserait le nom du nouveau système d'exploitation, Apple l'a d'ailleurs enregistré auprès d'une société écran qu'elle possède. La société a également déposé des marques telles queet