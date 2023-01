L'app Netflix sur iPhone relooke son interface !

Des petites animations, un menu plus fluide !

J'ai dirigé un rafraîchissement de l'interface utilisateur pour rendre Netflix plus fluide, plus sympathique et plus design

Au lancement, il n'y a pas de changement et(et habitant dans le même foyer, seule catégorie admise par la plateforme). En revanche, lorsqu'on sélectionne celui de son choix, l'icône se dote d'une nouvelle animation : l'icône apparait au centre plus grosse avec un cercle rouge de chargement afin de disparaître dans un mouvement latéral sur la droite (youhou...).Le haut de l'écran s'affiche dans les couleurs du film mis en tête de gondole au lieu de l'habituelle couleur noire (il perd l'icône d'information). En dessous, on retrouve les contenus que l'on a commencé à regarder, puis les rubriques habituelles.-comme avant.Parmi les changements mineurs,s'orne de bulles avec un fin liseré, qui est collé sur la gauche. Le nom du compte apparaiten haut à gauche : soit pour faire la différence avec le profil jeune, soit pour bienDe même, si on déplace son iPhone, l'image bouge avec un petit effet devia l'accéléromètre du smartphone. Lorsque l'on sélectionne un film ou une série on note une nouvelle rubriquepour retrouver les contenus non pas similaires mais appartenant à la même franchise / saga.D'après un ex-développeur ayant travaillé sur l'interface utilisateur de Netflix, le projet aurait commencé à se développer en 2022.