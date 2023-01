Apple dévoile son biopic sur Michael J.Fox

le combat d'un optimiste incurable confronté à une maladie incurable

Pour l'occasion, l'acteur est intervenu dans unesur le film en compagnie de Tracy Pollan, du réalisateur et producteur Davis Guggenheim, des producteurs Annetta Marion, Jonathan King et Will Cohen.Le film est un biopic revenant sur la vie de Michael J. Fox, avec des interviews inédites, des images d'archives et des vidéos. Il retracera son enfance (pas toujours évidente) jusqu'à sa célébrité, et sa vie après un diagnostic précoce de maladie de Parkinson à 29 ans,Le film sera diffusé ensur AppleTV+. Mais pour le moment,n'a été communiquée.