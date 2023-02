Quelles données Netflix va utiliser pour traquer le partage de comptes ?

Les personnes vivant sous un autre toit devront avoir leur compte !

Après avoir lancé des séries dedans certains pays, la plateforme vient de préciser ses nouvelles mesures concernant le partage des comptes . Via une nouvelle section de la FAQ sur son site Web,Dans les faits, les appareils détectés dans d'autres endroitsAprès des résultats catastrophiques (pour elle), la firme avait annoncé une série de mesures pour se redresser allant d'une nouvelle formule moins chère financée par la pub à l' introduction de nouveau services (du sport pour concurrencer Apple Fitness+). Dernièrement, elle avait indiqué qu'elle déployerait ses mesures de partage payant au premier trimestre de 2023, avec une politique de répression plus sévère.L’objectif est donc de récupérer les revenus que leur font perdre les 100 millions de foyers accédant au catalogue sans payer.. En effet, pour traquer les contrevenants, elle utilisera des, telles que l'adresse IP, les identifiants d'appareil et l'activité du compte pour déterminer si un appareil se connectant à votre compte le fait aussi depuis votre emplacement principal (en principe, votre domicile).Ainsi, si unappareil connecté à un compte se trouve à, Netflix exigera unqui permettra de se connecter à cet emplacement, et ce, pendant une durée déterminée (soit sept jours consécutifs).Mais pour assurer un accès ininterrompu, vous devrez vous connecter au Wi-Fi depuis votre emplacement principal. Notons que cela n'affecte pas le nombre de personnes qui peuvent regarder du contenu Netflix simultanément avec le même compte -ces dernières étant identifiées en tant que telles.