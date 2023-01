Apple TV+ va proposer une adaptation franco-japonaise du manga "les Gouttes de Dieu"

Issue d'un partenariat entre France Televisions et Hulu Japan, la série en huit épisodes mettra en vedette) dans le rôle de Camille Leger et Tomohisa Yamashita () dans le rôle d'. Elle devrait être présentée en avant-première ensur Apple TV+ (à l'exclusion du Japon).Dans la série, Alexandre Leger, créateur du célèbre Leger Wine Guide, vient de mourir à Tokyo à l'âge de 60 ans. Sa fille, Camille, qui vit à Paris et n'a pas vu son père depuis le divorce de ses parents, s'envole pour le Japon à la rencontre de son héritage.