Timothée Chalamet continue de teaser sur sa prochaine apparition sur Apple TV+

Une coccinelle pour porter chance ?

Come on Apple, Call me

Call Me by Your Name

The Morning Show

Pour ce troisième opus aprèset, la firme californienne nous emmène dans un jardin d'hiver (ou une serre, on ne chipotera pas sur ce point). Après un premier gros plan sur unevêtue de quelques gouttelettes d'eau,Avant de parler à voix haute -en mode héros romantique / dramatique- prenant à témoin uneet la beauté de la nature., dit-il. On retrouve ici la même allusion au premier spot mais aussi à sa nomination aux Oscars pour le drame romantiqueOn pourra noter que, qui est populairement considéré comme un messager divin et un symbole de chance. Timothée Chalamet semble fan de l'adage selon lequel si une coccinelle se pose sur vous, elle réalisera l'un de vos vœux !Pour rappel,Mais serait-ce un indice pour relancer l'audience d'une des premières séries d'Apple. A moins qu'il ne s'agisse d'un tout nouveau contenu !