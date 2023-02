Apple TV+ diffuse le meilleur film d'animation du moment ! (lequel est-ce ?)

Le Bafta du meilleur film d'animation 2023

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Un conte de Noel façon Apple

9/11: Inside the President's War Room

11 septembre : dans la cellule de crise du Président

CODA

A cette occasion,. Ce dernier a été transposé en un magnifique film d'animation diffusé à Noël dernier, sur BBC1 au Royaume-Uni et sur Apple TV+ dans le reste du monde.Pour aboutir à ce très joli résultat et reprendre l'esprit du livre, l'équipe s'est reposée sur les illustration de Mackesy dessinées à la main. Côté des acteurs,sont venus soutenir la distribution et prêter leur voix aux personnages. Mais c'est également au niveau de la production que l'on ne manquera de remarquer un nom, celui d'un certainPour rappel, il s'agit de l'histoire d'une belle amitié entre quatre êtres à la recherche d'une maison pour un jeune garçon.. De même le casting s'annonce prometteur : Jude Coward Nicoll prête sa voix au jeune Garçon, Tom Hollander incarne la Taupe, Idris Elba est le Renard et, en dernier mousquetaire, Gabriel Byrne donne vie au Cheval.où la firme s'était distinguée pour deux programmes inédits, à commencer par) une autre coproduction avec la BBC. Elle avait également remporté deux prix pour le meilleur second rôle masculin et la meilleure adaptation scénario pour