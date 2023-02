Ted Lasso reviendra le 15 mars sur Apple TV+

Ted lasso revient le mercredi 15 mars

un entraineur de foot US perdu en perfide albion

A quelques heures du match PSG - Bayern de Munich (ou du Milan AC - Tottenham),. Alors que tous les nouveaux épisodes sont diffusés, le vendredi, cette ultime saison fera. En effet, les épisodes seront dévoilés chaque semaine,, et ce, jusqu’au 31 mai (soit dans le temps pour les Emmys Awards 2023). Apple insiste d’ailleurs sur le fait qu’il s’agit de la première série Apple TV+ à bénéficier d’un lancement en milieu de semaine.Au total, douze opus seront proposés où l’on pourra voir l'AFC Richmond, nouvellement promu, faire face au ridicule alors que les pronostics des médias les positionnent largement comme. Dans le même temps, Nate, maintenant salué comme enfant prodige, est allé renforcer l’effectif de West Ham United, promettant de belles confrontations.Rappelons que la série met en vedettedans le rôle de Ted Lasso, un entraîneur de football américain embauché pour diriger une équipe de football britannique, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce sport. Mais ce qui lui fait défaut en connaissances, il le compense avec de l'optimisme, de la détermination et des. À ses côtés on retrouve Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance et Juno Temple.Jason Sudeikis ne cesse d’ailleurs de déclarer que cette troisième saison sera bien la, mais pour autant, Apple pourrait avoir du mal à se séparer d’un tel programme à succès. De nombreuses rumeurs indiquent ainsi que le programme pourrait continuer sous une autre forme (un spinoff ?), ce qui permettrait deles fans devant leur écran (et leur abonnement d’AppleTV+).