Netflix baisse ses tarifs ! La France sera-t-elle concernée ?

la grogne des abonnés !

Une révision des tarifs à la baisse pour certains pays

Nous précisons que ce petit sondage est totalement ANONYME (pas question de faire de la délation ou de juger un utilisateur, mais bien de constater une tendance pour quelle que raison que ce soit).

Elle visait ainsi les 100 millions de foyers, qui partageraient indument leur accès. Dans la foulée, elle avait mis en place une série de mesures pour pallier la situation et se redresser économiquement : une nouvelle formule moins chère financée par la pub ou encore l' introduction de nouveau services Récemment,en cas de partage de son compte avec une personne ne vivant pas dans son foyer. Pour rappel, cette option était déjà testée dans certains pays d’Amérique du Sud avant d'être déployée en nos contrées.Malheureusement, la réponse des abonnés n'est pas vraiment chaleureuse. Dans un contexte économique défavorable et au sortir de la pandémie, la hausse des prix est mal perçue !parmi lesquels on trouve le Yémen, la Jordanie, la Libye, l'Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, le Nicaragua, l'Équateur, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines.Après une hausse en 2022 , une baisse en 2023 !Ainsi, les prix devraient rester les mêmes sur les principaux marchés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la, l'Espagne, l'Allemagne, le Mexique ou encore le Brésil. Bien que les raisons ne soient pas très claires, il semblerait que Netflix ait du mal à gagner de nouveaux abonnés au milieu de la guerre du streaming et chercherait à être plus compétitif sur certaines zones. La guerre du streaming fait rage . Il y a quelques années,Elle a donc perdu des abonnés face à Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max ou encore Apple TV+, les utilisateurs n’ayant pas toujours les moyens financiers d’assumer plusieurs abonnements. A cela, s’ajoute un autre souci :que les autres mais peu-être que son nouvel abonnement financé par la pub arrivera à convaincre davantage de monde.