Plex peut passer les génériques des films et séries (mais permet de voir les scènes post-crédits)

Plex permettait déjà depuis 2020 de passer d'un clic rageur les génériques d'introduction des séries (à l'image de ce que proposent la majorité des services de streaming actuels, comme Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, myCanal, Disney+ et bien d'autres) facilement identifiables puisque redondants et présents sur tous les épisodes., nécessitant une analyse plus poussée du contenu par leurs algorithmes (afin de détecter, entre autres, la présence de texte défilant à l'écran sur un fond noir). Les détenteurs du Plex Pass, et uniquement ces derniers, verront désormais s'afficher le boutonpermettant de passer rapidement le générique de fin s'ils le désirent.Plex indique que cette analyse du contenu en local peut prendre un peu de temps selon la puissance du système sur lequel est installé Plex Server. Le service indique queafin d'en faire profiter d'autres utilisateurs (ou vous même si vous devez reprendre la configuration de votre vidéothèque) en quelques secondes, sans avoir à lancer l'analyse. Il sera toutefois possible de désactiver ce comportement au sein des options (ces petites scènes supplémentaires présentes à la fin ou au milieu du générique), permettant de ne rien rater sans avoir à patienter (les grands comme les petits vont adorer). Le boutonpermettra alors de lire directement une scène post ou mid-crédits, et même de passer ensuite à la suivante, s'il y en a une.Plex prévient ses utilisateurs que une page officielle indique la version du client nécessaire pour chaque appareil compatible, dont les Mac, iPhone, Apple TV), qu'elle est encore perfectible, et qu'il pourrait encore y avoir quelques ratés.