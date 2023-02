Apple TV+ détaille son Season Pass MLS (soccer)

1080p et Dolby 5.1 sur le gazon

Des émissions et rediffusions

Un abonnement à 11,99 euros en plus des 6,99 euros sur Apple TV+

Le premier match de la saison régulière 2023 arrivera leet verra s'opposer le, champion de la MLS Cup 2022 contre le, au Rose Bowl Stadium (). En complément, les fans auront droit à davantage de caméras, soit autant d’angles de vue disponibles. Coté interaction, des données et des graphiques améliorés fourniront une meilleure analyse en cours de match.Dans le même temps, les commentaires seront assurés à la fois en Anglais et en Espagnol, les équipes canadiennes proposeront également des. De nombreuses émissions seront également proposées afin, d’aller plus loin dans la connaissance des joueurs et des équipes. Parmi celles-ci,Enfin, ledonnera le droit d’accéder à une, avec des rediffusions et de résumés des matchs de la saison en cours.Rappelons qu’en novembre dernier, faisant de son service, le diffuseur officiel de tous les matchs et autres contenus pendant une décennie à partir du 1er février 2023.Pour ceux qui ne sont pas abonnés, le pass est accessible à(89 euros par saison). Il sera ainsi accessible via l'application Apple TV sur les appareils Pommés, les téléviseurs connectés, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeux, et sur le web sur tv.apple.Cette formule permettra aux fans de plus de 100 pays de voir tous les matchs en direct de la saison régulière,(compétition nord-américaine de soccer organisée conjointement par la Major League Soccer et la fédération du Mexique de football).