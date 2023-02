Les sorties d'Apple TV+ : Sharper, Hello Tomorrow, Make or Break, Tetris

Sharper

On accueille tout d’abord, qui arrive sur Apple TV+ avec. Aux côtés de Sebastian Stan, John Lithgow, Justice Smith et Briana Middleton, Julianne Moore va découvrir que personne n'est ce qu'il semble.Ce sombre thriller -fait de secrets et de mensonges- se déroule dans les chambres, les bars et les salles de conférence de. Les personnages rivalisent de richesses et de pouvoir dans un jeu fait d'ambition, de cupidité, de luxure et de jalousie qui laissera le public perplexe jusqu'au dernier moment.. Il y interprète Jack, un vendeur de grand talent et ambitieux, dont la foi inébranlable dans un avenir plus brillant inspire ses collègues, revitalise ses clients désespérés, mais menace de le laisser dangereusement perdu.Les trois premiers épisodes sont ainsi disponibles et seront suivis d’un nouvel opus tous les vendredis et ce jusqu'au 7 avril. À cette occasion, la première s’est déroulé hier au Whitby Hotel de New York, en présence bien évidemment de Billy Crudup, et de tous les acteurs et de nombreux membres de l’équipe technique.. Cette deuxième saison fera ses débuts le vendredi 17 février prochain avec les quatre premiers épisodes (les quatre autres seront diffusés le 24 février). Cette nouvelle saison met en lumière les champions de la World Surf League Championship Tour, Kelly Slater, Stephanie Gilmore ou encore Filipe Toledo, avec une immersion dans les coulisses alors qu'ils se battent tous pour le titre suprême.Il joue le rôle d'un thérapeute en deuil d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves, à tel point qu’il commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. On le retrouve aux côtés de Harrison Ford.Octavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse du crime, Poppy Scoville, pour s’occuper d’une nouvelle affaire.Après un final plein de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à des menaces croissantes. Le dénouement sera connu le 17 mars 2023 !Cette dernière met en vedette Connie Britton et Colin O'Brien, Elle raconte l'histoire d'Edward Adler (interprété par O'Brien), un garçon de 12 ans qui survit à un accident d'avion commercial dévastateur qui tue tous les autres passagers du vol, y compris sa famille., une comédie -dès le mercredi 29 mars- axée sur les personnages créée par le lauréat d'un Emmy Award, David West Read. Cette nouvelle série de 10 épisodes, mettra en vedette Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis, Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Djouliet Amara et Sammy Fourlas.La série raconte l'histoire d'une petite ville qui est changée à jamais lorsqu'une machine mystérieuse apparaît dans le magasin général, promettant de révéler le véritable potentiel de vie de chaque résident. Dusty Hubbard (joué par Chris O'Dowd), un père de famille apparemment content et professeur de lycée, regarde alors tout le monde autour de lui réévaluer leurs choix et leurs ambitions de vie.. Ce dernier incarnera Henk Rogers, le concepteur de jeux vidéo néerlandais, qui a obtenu les droits du titre original avant d'accorder une licence à Nintendo. Par la suite, il marchera sur le chemin du succès avec la GameBoy. Les fans de droit devraient également trouver leur compte, puisqu'il sera aussi question de litiges sur les licences d'exploitations.Aux côtés de Taron Egerton, on pourra découvrir Nikita Efremov, dans le rôle d'Alexey Pajitnov, le développeur de jeux d'origine russe responsable de la création de Tetris au cœur de la Russie de l'ère soviétique. Notons que le film est réalisé par Jon S. Baird (à qui l'on doit la série Babylon).