Le Pass Warner est disponible via Prime Video à 9,99€/mois

Un abonnement à 9,99€/mois, en sus de Prime Video

Une période d'essai de 30 jours

Sur le même principe que le Pass Ligue 1,. Pour rappel, ce dernier est compris dans la formule Amazon Prime à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an, avec, entre autres, l'accès à Prime Video, la livraison prioritaire, Amazon Music Prime, ou Prime Gaming incluant des jeux gratuits, du contenu additionnel pour certains titres et un abonnement à une chaine Twitch chaque mois). Attention,Il ne sera en effet pas possible de s'abonner uniquement à cette formule.Le catalogue du Pass Warner comprend 12 chaînes Warner Bros Discovery, dont Toonami, Warner TV, Adult Swim, Discovery Channel, ou Eurosport, ainsi qu'un épais catalogue de films et séries de renom, plus ou moins récents, comme Game of Thrones, House of the Dragon, Chernobyl, Euphoria, Succession, The Wire, True Détective, The Sopranos, Boardwalk Empire, Six Feet Under, Sex and the City, Gossip Girl, The Orville, Raised by Wolves, The Flight Attendant, Rick and Morty, My Hero Academia, et bien d'autres.