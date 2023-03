Silo, la nouvelle série post-apocalyptique d'Apple, rivalisera-t-elle avec The Last of Us ?

L'humanité, réduite à vivre dans un bunker géant

Un contexte favorable aux séries post-apocalyptiques ?

Il s'agit d'une adaptation du roman de science-fiction écrit par Hugh Howey et paru en 2012.L'histoire se situe dans une société en reconstruction, avec l, qui règnent à la surface de la planète. Ce bunker avec son immense escalier, matérialise sur ses 144 étages, une hiérarchie sociale de caste. Les classes dominantes sont les plus près de la surface, les ouvriers profondément enterrés, faisant tourner les machines nécessaires à la survie.Au niveau des acteurs,, le chef de la sécurité judiciaire de la communauté. A leurs côtés, on rencontrera Harriet Walter (), Chinaza Uche (), Avi Nash (), David Oyelowo (), Rashida Jones () et Tim Robbins ().Ou plutôt de la survie de la race humaine après une catastrophe, qu’elle soit due à un champignon, une épidémie ou des conflits mondiaux.Certains y voient un filon à exploiter, la volonté de montrer la nécessaire survie (ou le désormais incontournable vivre avec). Il reste àl’acteur ultra-médiatique du moment entreou-dont la saison 3 a début le 1er mars sur Disney +., avec une arme fatale verte et mais très mignonne. Sans compter son passage dans plusieurs séries très remarquées, commeou(ou encore l'épisode 1 de la saison 4 de).