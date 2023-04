Netflix s’offre des programmes français pour le printemps !

La quantité ne suffit plus !

The Last Of Us

Jusqu'ici tout va bien

AKA

La Diplomate

Transatlantique

ET Apple TV+ dans tout ça ?

Liaison

Une chose est sûre, la pression est grande sur Netflix !(mais on est sûr que la présence de Pedro Pascal, ayant rangé pour l’occasion son armure du Mandalorian n’y est pas pour rien !). Désormais,et il faut trouver des contenus, si possible européens, voire nationaux pour répondre aux conditions de quota.En avril,: une série inédite, un film d’actionet aussi -il en faut- un hommage à François Truffaut. Sans manquer, ouqui à défaut d’être française se déroule à Marseille durant la Seconde guerre mondiale (et apparamment, c’est historiquement plus proche qu’Emily dans sa chambre de bonne de).Dans tout cela, Apple TV+ reste toujours en marge avec son catalogue réduit, mais de qualité. Arrivée le 24 février dernier, la série. L’occasion de voir(lauréat d’un César) et(lauréate d’un BAFAT Award) (mais également) dans un thriller en français et en anglais. Et! Mais cela ne suffit pas vraiment dans ce contexte ultra-concurrentiel.