Netflix : le partage de compte payant fait perdre 1 million d'utilisateurs en Espagne (+sondage)

Une nouvelle politique anti-partage de compte

entre amis

personne supplémentaire

Quoi ? Tu partages ton compte Mercredi ? Vilaine fille !

Netflix perd 1 million d'utilisateurs en Espagne

Au Canada, qui, selon nous, représente un indice fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est maintenant plus importante qu'avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s'est accélérée et croît maintenant plus rapidement qu'aux États-Unis.

Netflix a récemment mis en place sa nouvelle politique sanctionnant le partage de comptedans quelques pays, dont l'Espagne et le Portugal en Europe, ainsi que le Canada et la Nouvelle-Zélande.. Pour mettre en évidence les partages interdits selon son règlement (la firme mettait pourtant en avant le fait de partager ses codes lorsque sa croissance était plus importante) en analysant les adresses IP ainsi que les identifiants liés aux appareils permettant la diffusion du service.Evidemment, la grogne monte dans certains pays et les utilisateurs réagissent en quittant tout bonnement le service. Selon un rapport publié par Katar et relayé par Bloomberg Ce souci n'en est pas forcément un pour la firme, puisqu'elle indique que si le nombre d'utilisateurs baisse et que le mécontentement est réel, au final le nombre d'abonnés augmente.Netflix n'a donc pas peur de la grogne de ses utilisateurs face à ces sanctions et semble satisfaite des effets à long terme de son action. La firme avance toutefois à pas prudents et active sa politique anti-partage progressivement, pays par pays.