Disney+ pourrait bien augmenter ses prix en France !

Une nouvelle augmentation des tarifs

nous devons mieux rationaliser nos coûts. De toute évidence, nous devons attirer plus d'abonnés, mais je pense que l'un des éléments clés que nous devons déterminer est une stratégie de tarification qui a du sens

s'est trompée en termes de stratégie de tarification

A combien faut-il s'attendre ?

En effet, rappelé à la tête du groupe l'année dernière deux ans après son départ, le CEO fait donc ce qu'on lui a demandé : renflouer les caisses de Mickey et donc revoir la tarification de la plateforme de streaming.Pour le moment, l'accès à Disney+ coûte 8,99 euros par mois (après la précédente augmentation de 2021).Dans une récente conférence de presse, il a commencé à préparer le terrain :Au cas où certains auraient des doutes, Bob Iger précise que la firme. En effet, Disney+ totalise aujourd'hui 160 millions d’abonnés, un record fondé à la fois sur son énorme catalogue (et ses franchises exclusives) mais aussi via un des tarifs les plus bas du marché et des offres commerciales très agressives.Au préalable, l'abonnement ne coûtait que 6,99 euros -son prix de lancement. Elle avait donc pris 2 euros tout en adoucissant le geste avec l'arrivée de Star, qui propose des programmes un peu plus adultes (qu’il sera possible de cacher de la page d’accueil familiale...).Depuis décembre dernier, les Etats-Unis disposent d’une offre avec publicité à 7,99 dollars, l’option sans pub étant passée à 10,99 dollars.Voire plus si le CEO l'estime nécessaire à la rentabilité du groupe !