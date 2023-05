Apple TV+ sera-t-elle touchée par la grèves des scénaristes d'Hollywood ?

Des revendications salariales !

Des ralentissements à prévoir

Quel Impact sur Apple TV+ ?

The Afterparty

Dans le contexte de crise économique, ces derniers réclament une. En pratique, le combat. Cette dernière représente les non moins importants studios de production (Disney, Fox, CBS, Warner Bros, Universal, Sony etc) mais également les plateformes (Netflix, Amazon).Les deux parties se livrent à la. Le précédent est arrivé à terme le 1er mai mais sans arriver à s'entendre sur un nouveau texte.A ce conflit naissant, pourrait bien s'en greffer un autre. En effet, les auteurs bénéficient, dont les contrats arrivent également à échéance au 30 juin.Et c'est là que tout peut basculer. Car à défaut de conciliation, les scénaristes, les acteurs et les réalisateurs pourraient faire front, avec un gel des contenus en cours etCertains talk-show nocturnes ont été suspendus faute de scénarios.. Toutefois, des ralentissements pourraient arriver rapidement si le mouvement était suivi sur la longueur. C'est ainsi que Netflix est la première plateforme touchée avec la suspension du tournage de la saison 6 de Cobrai Kai.En effet, elle vient notamment de repousser le lancement de la deuxième saison de sa série comiqueà juillet, après avoir été initialement prévu pour le 28 avril. Il aurait également motivé le rachat des Gouttes de Dieu.Pour rappel,La plateforme créé en moyenne 5 nouveaux contenus par mois, ce qui lui assure des nouveautés pour les 8 prochains mois. À ce rythme, son stock pourrait s'épuiser très rapidement...