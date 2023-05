Découvrez la vie de Michael J. Fox sur Apple TV+ !

Still, le biopic sur Michael J. Fox

le combat d'un optimiste incurable confronté à une maladie incurable

City on Fire

Et du côté des contenus à venir

Il retrace son enfance -pas toujours évidente- jusqu'à sa célébrité, et sa vie après un diagnostic précoce de maladie de Parkinson à 29 ans,. Réalisé par Davis Guggenheim, il avait eu droit à une présentation exclusive lors du festival SXSW plus tôt cette année avec un accueil critique plus que chaleureux. Pour l’heure, on vous conseille de regarder cette interview de treize minutes, qui a été donnée à(attention certains passages peuvent être un peu plus durs que les autres).On découvrira l’histoire d’une étudiante qui se fait tirer dessus à Central Park le 4 billet 2003. Alors que l’enquête débute, un lien est découvert entre une série d’incendies mystérieurx, la scène musicale du centre ville et une riche famille d’agent immobiliers.On pourra retrouver Jemima Kirke, Wyatt Clef et Nico TortorellaLes trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles, avant d’en découvrir un nouveau chaque vendredi.Pour le reste, les fans pourront poursuivre la découverte de Silo La Dernière Chose qu’il m’a Dite , ou encore Big Beats, sur les traces des géants The Big Door Prize et Ted Lasso . C’est tout d’abord la saison 2 de Foundation qui a droit à son Trailer officiel. Bien évidemment basé sur les romans d'Isaac Asimov, Foundation raconte l’histoire d'exilés dans leur voyage pour sauver l'humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l'Empire Galactique.Foundation est produit pour Apple par Skydance Television et dirigé par le showrunner et producteur exécutif David S. Goyer, avec Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robin Asimov et Marcy Ross servant également de producteurs exécutifs.Enfin, Apple propose une deuxième bande annonce, celle de la saison 3 de Stillwater , attendue dès le 19 mai prochain.