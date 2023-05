Une TV 4K gratuite en échange de vos données et de publicités, ça vous tente ?

Telly : une TV 4K HDR gratuite

Une TV contre vos données

Créée par Ilya Potin, le cofondateur de Pluto TV (un service de streaming de vidéos gratuit qui se rémunère grâce à la publicité), la firme(compatible Zoom et liée à un service de fitness). Le petit écran situé sous le téléviseur principal affiche des publicités et des offres commerciales en permanence (il pourra même s'allumer afin d'afficher des réclames alors que la TV principale est éteinte, un bonheur).Côté technique, la TV dispose d'(entre les deux écrans). Comme ce sytème ne prend pas en charge les principales offres de streaming, le téléviseur est également livré avec un dongle Android TV. L'écran secondaire pourra également afficher des sondages ou des informations comme des résultats sportifs, le cours de la bourse, ou encore la météo locale.Bien entendu, l(des téléviseurs échangés contre de la monnaie sonnante et trébuchante font toutefois également de même), comme les contenus visionnés, les achats effectués, des sondages pour des marques (avec des récompenses à la clé pour les participants), et même votre présence (il est possible de mettre un cache physique sur la webcam). Les utilisateurs souhaitant profiter de l'offre doivent bien entendu accepter ces conditions , sous peine de devoir rendre la TV ou de payer 500 dollars.qui s'accommoderaient des inconvénients en échange de cette TV.