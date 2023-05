Comment configurer Netflix avec les règles anti-partage de compte ?

5,99 euros pour partager un compte

les appareils connectés à internet à l'endroit depuis lequel vous regardez Netflix

Comment configurer son foyer ?

tous les appareils qui utilisent votre compte Netflix à partir de la même connexion Internet que cette TV sont automatiquement intégrés à votre foyer Netflix

Obtenir de l’aide

Gérer le foyer Netflix

Confirmer le foyer Netflix

Mettre à jour mon foyer Netflix

Envoyer un e-mail

Envoyer un SMS

Depuis la semaine dernière, toute personne -hors foyer- disposera de deux choix :. Cette dernière option sera facturéePour contrôler ses abonnés et identifier les contrevenants, Netflix va tout d'abordet imposer aux utilisateurs de seSur son site, elle précise que le foyer englobe tous. Elle va donc utiliserCette vérification sera un, qui peuvent utiliser d'autres réseaux et avoir une autre adresse IP (dont celui de l'opérateur de téléphonie mobile). D'où l'obligation de se connecter une fois par mois au réseau de la maison, ouvrir l'app et lire un contenu (combien de temps ?).Les membres habituels du foyer peuvent toujours se servir du compte pendant leurs déplacements, à condition de se connecter au moins une fois par mois/31 jours au réseau wifi de la résidence principale (celle avec la box).Toutefois, puisque, il faudra suivre ce petit mode d'emploi sur son ordinateur ou sa TV, à condition d'avoir souscrit un. Pour les autres formules, il faudra se rendre dans la liste des appareils actifs.Sur la page d’accueil de Netflix sur sa smart TV, il faudra se rendre sur, puis il faudraou. Ensuite, il suffira de cliquer suroupour obtenir un lien de vérification.