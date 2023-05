Bientôt des produits dérivés Ted Lasso en Apple Store ?

Bientôt des goodies Ted Lasso sur l'Apple Store ?

ET un ballon ?

Pour l'occasion, Apple a cédé à l'attrait du merchandising officiel. C'est d'ailleurs la première série à en bénéficier ! Après les tee-shirt et de vêtements de sports sérigraphiés Nike (en vente seulement aux USA !),En effet, dans sa newsletter du dimanche,D'après le journaliste toujours très bien informé des petits papiers de Cupertino,Ces derniers ne sont malheureusement disponibles que sur le site US de Nike , et ce, sans aucune possibilité de livraison internationale. Il ne reste donc qu'à attendre l'évolution des stocks ou à trouver une âme sympathique pour faire le relai.Outre le site d'Apple, les magasins physiques pourraient proposer des QR codes à flasher pour acquérir certains produits (les modalités pour les récupérer ne sont pas très claires...). Pour rappel, la firme californienne a déjà vendu par le passé quelques vêtements avec sa marque mais de manière très isolée. Dans tous les cas, certains se prennent à espérer -et pourquoi pas- à des produits dérivés d'autres séries !