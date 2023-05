Apple TV+ cartonne, avec 800 millions de minutes de Ted Lasso vues en une semaine

des dinosaures et des séries

Damages

Funny People

Ted Lasso, indétronable ?

The Snoopy Show

Snoopy Presents : One-of-a-Kind Marcie

Idris Elba bientôt sur appleTV+

thriller à haut indice d'octane

On ne change pas une recette qui gagne, avec Sir David Attenborough dans le rôle du narrateur et une partition originale de Hans Zimmer. On peut enfin découvrir-un par jour- dans un événement qui dure la semaine complète et s'achève donc aujourd'hui.L'occasion de découvrir deux amis d'enfance se rapprochant émotionnellement après une rupture. Avec en vedette des acteurs nominés aux Emmy et Golden Globe, à savoir Rose Byrne () et Seth Rogen ().. On découvre ainsi le parcours chaotique de Peggy (Patricia Arquette), une toxicomane désirant un nouveau départ après la mort de sa mère, avec qui elle a vécu dans la petite ville de Yucca Valley, en Californie. Pour cela,Pour le reste, on aura le choix entre City On Fire , de Silo Les Gouttes de Dieu , ou encore Big Beats, sur les traces des géants The Big Door Prize et Ted Lasso . En outre, le Paley Center for Media -qui avait prévu la diffusion de l'épisode final le 30 mai- vient d'annoncer l' annulation de l'évènement pour des circonstances imprévues (ceux qui avaient acheté des billets pourront être remboursés).En attendant, les chiffres de visionnage pour la fin du mois d'avril 2023 ont maintenant été publiés par Nielsen. A. Le beagle le plus célèbre du monde est de retour avec son meilleur ami, Woodstock, et le reste du gang des Peanuts. On notera l'arrivée le 18 août, d'une nouvelle série dérivée. Elle sera disponible le 28 juin prochain, pour les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode tous les mercredis jusqu'au 2 août. Ce, permettra de suivre en temps réel le vol de sept heures d'un avion détourné alors qu'il se rend à Londres.