Amazon Prime Vidéo tâcle Netflix sur le partage des comptes en France

Que feraient les firmes techs sans twitter pour s'envoyer des vannes ?

ses abonnés qui augmentent depuis la publication de ce tweet

Mais quelle est la vraie question ?

En effet, depuis des mois,! Une guéguerre qui n'est pas sans rappeler les pubs de Samsung se gaussant d'Apple, et ce, avant de faire exactement la même chose.Forcément,Tout en citant le message initial de son concurrent rouge et noir, Netflix. Prime Video France a ainsi applaudit face à, avec le petit gif de circonstance, celui bien connu de la série Homelander...Après tout, la différence entre les deux se réduit comme peau de chagrin (avec seulement 30 millions d'utilisateurs d'écart) : le premier avec 200 millions d’abonnés et le second 230 millions d’utilisateurs !