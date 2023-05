Comment Netflix va traquer et facturer le partage de compte en France ?

5,99 euros pour partager un compte

Connexion wifi et Vérification de l'adresse IP

Pour assurer un accès sans interruption à Netflix, connectez-vous au réseau Wi-Fi associé à votre adresse principale, ouvrez l'application ou le site web Netflix et regardez un titre au moins tous les 31 jours. Cette opération crée des appareils de confiance sur lesquels vous pouvez regarder Netflix même lorsque vous ne vous trouvez pas à votre adresse principale.

Que faire en cas de blocage ?

Màj : apparemment devant le tollé sur les réseaux sociaux (notamment en cas de parents divorcés, ou vacances), Netflix promet des exceptions. Par exemple, un enfant en garde alterné ne sera pas considéré comme un abonné supplémentaire lorsqu'il change de résidence. L'application pourra détecter qu'il se connecte régulièrement à deux réseaux Wi-Fi, et considérera ces deux réseaux comme liés au foyer principal. Il reste à savoir comment cette tolérance sera mise en place ! Idem pour les vacances !

Le partage de compte Netflix en France, c'est bien fini. La firme a étendu sa nouvelle politique d'interdiction dans l'Hexagone ! A partir d'aujourd'hui, toute personne qui profitait d'une largesse d'un abonné et qui n'appartenait pas à son foyer aura deux choix :. Cette dernière option sera facturée. Pour cela, elle va tout d'abord. Elle va donc. Cette manipulation concernera tous les accès, mais avant tout les smartphones.Sur son site, elle précise que(il faudra faire attention pour les vacances). Cette vérification sera un peu plus compliquée pour les smartphones, qui peuvent utiliser d'autres réseaux et avoir une autre adresse IP (dont celui de l'opérateur de téléphonie mobile). D'où l'obligation de se connecter une fois par mois au réseau de la maison, ouvrir l'app et lire un contenu.En cas de blocage (imaginons un couac pendant les vacances), un code temporaire, fonctionnel durant sept jours, pourra être communiqué à l'utilisateur.En effet, il ne laisse plus aux personnes identifiées en dehors d'un foyer que les deux possibilités ci-dessus.Pour rappel, cette mesure a été annoncé l'année dernière, la plateforme dévoilait le chiffre colossal de. Par comparaison aux 230 millions d'abonnés payants, la perte est effectivement conséquente.